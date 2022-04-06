شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يلتقى الجونة اليوم وديا استعدادا للأهلى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى إيسترن كومبانى، بقيادة علاء عبد العال، اليوم الأربعاء، فريق الجونة في مباراة ودية استعدادا لمواجهة النادى الأهلى في الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى، المقرر لها 12 أبريل الجارى.

وعاد إيسترن كومبانى للتدريبات الاثنين، بعد إجازة يومين في بداية شهر رمضان المبارك، وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومباني مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة علاء عبد العال إلى وصول الفريق لأفضل شكل فني وبدني ممكن قبل العودة لمباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادى إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبل 23 هدفا.

وكان فريق إيسترن كومبانى حقق الفوز على فريق الطلائع فى المباراة الودية، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث انتهى اللقاء بفوز فريق إيسترن كومبانى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وافتتح أحمد حمزاوي أهداف المباراة فى الدقيقة 23، ثم جاء هدف التعادل من لاعب الطلائع كاسونجو كازادي فى الدقيقة 29، وأضاف الهدف الثانى للطلائع اللاعب عبد الرحمن شيكا فى الدقيقة 60، وسجل أحمد متعب هدف التعادل فى الدقيقة 80 من عمر الشوط الثانى، وجاء الهدفان الثالث والرابع عن طريق اللاعب أحمد أمين قفة فى الدقيقة 82 و91، وقد أشرك علاء عبد العال 31 لاعبا للتأكيد جاهزيتهم الفنية والبدنية.