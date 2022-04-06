شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر لاعبى الأهلي من التكتل الدفاعى المتوقع للاتحاد السكندرى مع النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بضرورة استغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمعهما غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مساقة الدوري، وضرورة حسم نتيجة المباراة لصالح الأهلي مبكرا وعدم إهدار الفرص في ظل التكتل الدفاعي الذي سيعتمد عليه زعيم الثغر تحت قيادة عماد النحاس.

وحث موسيماني لاعبي الأهلي على ضرورة استغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى زعيم الثغر، لاسيما مع التحفظ الدفاعي المتوقع من لاعبي الاتحاد في مواجهة الغد، باعتبارها الطريقة التي يعتمد عليها عماد النحاس المدير الفني لقطب الإسكندرية في مبارياته ضد الأهلي.

ويرغب موسيماني في تطبيق بعض الجمل الفنية خلال مباراة الاتحاد السكندري من أجل اختراق صفوفه من حيث تنويع طرق اللعب والاختراق من الأطراف والعمق والتصويب على المرمى والاعتماد على الكرات العرضية والثابتة في تهديد رمى زعيم الثغر.

وأسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت عصر اليوم، الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، عن مواجهة الأهلي مع الرجاء المغربي.

كما وضعت القرعة الفائز من لقاء الأهلي والرجاء المغربي، في مواجهة الفائز من لقاء الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري بالدور نصف النهائي للبطولة.



وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، بعدما حل ثانيًا في ترتيب المجموعة الأولى برصيد10 نقاط. ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا آخر نسختين، و10 مرات في تاريخه.