شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلى بطلات لكأس مصر لموسم 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2021/2022 بالفوز على الصيد بنتيجة 3/1 فى ثان مواجهات بلاى أوف الدون النهائى.

وفاز الأهلى على نظيره الصيد بنتيجة 3/0 فى إطار أولى جولات بلاى أوف الدور النهائى من كأس مصر للموسم المحلى 2021/2022، حيث يحصل الفريق الفائز بمباراتين من تحديد المركزين الأول والثانى على اللقب.

فيما تستضيف صالة برج العرب بالإسكندرية منافسات بلاى أوف نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 أيام 9، 10، 11 أبريل الجارى.

وتشهد المنافسة على المركزين الأول والثانى منافسة يوم 9 أبريل بين الأهلى وسبورتنج، بينما يتنافس على المركزين الثالث والرابع الصيد مع وادى دجلة، فيما تقام الجولة الثانية من البلاى أوف فى اليوم الثانى.

فيما فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك أمس على نظيره الأهلى بنتيجة 3/2، فى إطار مباراة فاصلة بلاى أوف قبل نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2021 /2022 ليتأهل إلى النهائى.