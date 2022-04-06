شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على "طلائع الأسطول" بثلاثية استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، تحت قيادة مديره الفنى أحمد سامى، الفوز على طلائع الأسطول فى الودية التى انتهت منذ قليل على ملاعب سموحة بثلاثيه نظيفة، وانتهى الشوط الأول بتقدم سموحة بهدفين أحرزهما المهاجم الدولى مروان حمدى وحسين فيصل، وأضاف ألكسندر أمير عادل الهدف الثالث فى الشوط الثانى.

سيطر سموحة على مجريات المباراة من حيث الأداء والاستحواذ والنتيجة، وأشرك أحمد سامى جميع اللاعبين خلال شوطى اللقاء للاطمئنان على المستوى الفنى والبدنى.

ويواصل سموحة تدريباته اليوم الأربعاء على ملاعب النادى، حيث يستعد سموحة لعودة الدورى الممتاز وأولى المواجهات للأسبوع الـ14 أمام بيراميدز المقرر لها 13 أبريل الجارى على استاد الإسكندرية.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بالتركيز خلال التدريبات والعودة إلى نغمة الانتصارات للحفاظ على التواجد بالمربع الذهبى، حيث تعد مباراة بيراميدز من الموجهات المهمة والصعبة أمام أحد الفرق المنافسة على المربع.

ووعد سامى اللاعبين بالحديث مع وليد عرفات رئيس النادى للإفراج عن المستحقات بشرط تحقيق الفوز، وتصحيح المسار والحفاظ على المربع الذهبى.