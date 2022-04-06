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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد عبد القادر بعد اختياره "لاعب الجولة 6" بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد عبد القادر، صانع ألعاب النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب اختياره من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، كأفضل لاعب فى الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وأيضا بعد الدعم الكبير من القلعة الحمراء.
وأعاد عبد القادر نشر تهنئة ودعم الأهلي له، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "الحمد لله".
عبد القادر
وكانت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، قالت عبر فيس بوك: "اختيار لاعبنا أحمد عبد القادر لاعب الجولة السادسة والختامية بدور مجموعات دوري الأبطال.. استمر".
كما قال الحساب الرسمى لبطولة دورى ابطال أفريقيا عبر تويتر: "لاعب الأسبوع.. أحمد عبد القادر يفوز بتصويت أفضل لاعب فى الجولة السادسة من دورى أبطال إفريقيا.. نجم الأهلى قدم أداء رائع رفقة فريقه أمام الهلال".
وقاد أحمد عبد القادر الأهلى لحسم تأهله للدور ربع النهائى بالفوز على الهلال السودانى 1-0، بعدما استغل مهارته وراوغ دفاع الهلال ليُمرر كرة سحرية إلى حسين الشحات ويُسجل منها الأخير هدف فوز الأهلى على الهلال، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا ويُعلن تأهل الأهلى لربع نهائى البطولة.
وبات أحمد عبد القادر أحد أهم أسلحة الجهاز الفنى للفريق خلال الفترة الأخيرة بفضل قدرات اللاعب وإمكانياته الفنية العالية، حيث يدفع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بأحمد عبد القادر فى التشكيل الأساسى للفريق الفترة الماضية وظهر اللاعب بشكل جيد للغاية.
وأكد الجهاز الفنى لأحمد عبد القادر إنه يثق تماماً فى قدراته ويعول عليه كثيراً فى تغيير مجرى المباريات بفضل مهارته التى يمكن أن تساهم فى تغيير نتيجة بعض المباريات كما حدث فى لقاء الهلال السودانى الأخير.