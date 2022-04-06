شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد عبد القادر بعد اختياره "لاعب الجولة 6" بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد عبد القادر، صانع ألعاب النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب اختياره من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، كأفضل لاعب فى الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وأيضا بعد الدعم الكبير من القلعة الحمراء.

وأعاد عبد القادر نشر تهنئة ودعم الأهلي له، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "الحمد لله".



عبد القادر

وكانت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، قالت عبر فيس بوك: "اختيار لاعبنا أحمد عبد القادر لاعب الجولة السادسة والختامية بدور مجموعات دوري الأبطال.. استمر".

كما قال الحساب الرسمى لبطولة دورى ابطال أفريقيا عبر تويتر: "لاعب الأسبوع.. أحمد عبد القادر يفوز بتصويت أفضل لاعب فى الجولة السادسة من دورى أبطال إفريقيا.. نجم الأهلى قدم أداء رائع رفقة فريقه أمام الهلال".

وقاد أحمد عبد القادر الأهلى لحسم تأهله للدور ربع النهائى بالفوز على الهلال السودانى 1-0، بعدما استغل مهارته وراوغ دفاع الهلال ليُمرر كرة سحرية إلى حسين الشحات ويُسجل منها الأخير هدف فوز الأهلى على الهلال، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا ويُعلن تأهل الأهلى لربع نهائى البطولة.

وبات أحمد عبد القادر أحد أهم أسلحة الجهاز الفنى للفريق خلال الفترة الأخيرة بفضل قدرات اللاعب وإمكانياته الفنية العالية، حيث يدفع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بأحمد عبد القادر فى التشكيل الأساسى للفريق الفترة الماضية وظهر اللاعب بشكل جيد للغاية.

وأكد الجهاز الفنى لأحمد عبد القادر إنه يثق تماماً فى قدراته ويعول عليه كثيراً فى تغيير مجرى المباريات بفضل مهارته التى يمكن أن تساهم فى تغيير نتيجة بعض المباريات كما حدث فى لقاء الهلال السودانى الأخير.