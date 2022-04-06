شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لـ أحمد عبد القادر بعد اختياره رجل الجولة الـ6 بأفريقيا: استمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، بعد اختياره من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أفضل لاعب فى الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقالت الصفحة الرسمية للنادي على فيس بوك: "اختيار لاعبنا أحمد عبد القادر لاعب الجولة السادسة والختامية بدور مجموعات دوري الأبطال .. استمر".



أحمد عبد القادر

ونشر الحساب الرسمى لبطولة دورى ابطال أفريقيا عبر "تويتر": لاعب الأسبوع.. أحمد عبد القادر يفوز بتصويت أفضل لاعب فى الجولة السادسة من دورى أبطال إفريقيا.. نجم الأهلى قدم أداء رائع رفقة فريقه أمام الهلال".

وقاد أحمد عبد القادر الأهلى لحسم تأهله للدور ربع النهائى بالفوز على الهلال السودانى 1-0، بعدما استغل مهارته وراوغ دفاع الهلال ليُمرر كرة سحرية إلى حسين الشحات ويُسجل منها الأخير هدف فوز الأهلى على الهلال، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ويُعلن تأهل الأهلى لربع نهائى البطولة.

وبات أحمد عبد القادر أحد أهم أسلحة الجهاز الفنى للفريق خلال الفترة الأخيرة بفضل قدرات اللاعب وإمكانياته الفنية العالية، حيث يدفع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بأحمد عبد القادر فى التشكيل الأساسى للفريق الفترة الماضية وظهر اللاعب بشكل جيد للغاية.