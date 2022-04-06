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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لـ أحمد عبد القادر بعد اختياره رجل الجولة الـ6 بأفريقيا: استمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعمت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، بعد اختياره من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أفضل لاعب فى الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.
وقالت الصفحة الرسمية للنادي على فيس بوك: "اختيار لاعبنا أحمد عبد القادر لاعب الجولة السادسة والختامية بدور مجموعات دوري الأبطال .. استمر".
أحمد عبد القادر
ونشر الحساب الرسمى لبطولة دورى ابطال أفريقيا عبر "تويتر": لاعب الأسبوع.. أحمد عبد القادر يفوز بتصويت أفضل لاعب فى الجولة السادسة من دورى أبطال إفريقيا.. نجم الأهلى قدم أداء رائع رفقة فريقه أمام الهلال".
وقاد أحمد عبد القادر الأهلى لحسم تأهله للدور ربع النهائى بالفوز على الهلال السودانى 1-0، بعدما استغل مهارته وراوغ دفاع الهلال ليُمرر كرة سحرية إلى حسين الشحات ويُسجل منها الأخير هدف فوز الأهلى على الهلال، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ويُعلن تأهل الأهلى لربع نهائى البطولة.
وبات أحمد عبد القادر أحد أهم أسلحة الجهاز الفنى للفريق خلال الفترة الأخيرة بفضل قدرات اللاعب وإمكانياته الفنية العالية، حيث يدفع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بأحمد عبد القادر فى التشكيل الأساسى للفريق الفترة الماضية وظهر اللاعب بشكل جيد للغاية.