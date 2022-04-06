تكليف عامر حسين بوضع جدول مباريات كأس مصر الموسم الماضى

القاهرة - سامية سيد - كلف مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور للمباريات المتبقية من بطولة كأس مصر الموسم الماضى، عقب الاستقرار على استكمال البطولة.

وأوضح عامر حسين خلال تصريحات صحفية أن الفرق سوف تخوض المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر الموسم الماضى بنفس القوائم الحالية، ويتم الآن وضع جدول خاص باللقاءات المتبقية للإعلان عن مواعيدها.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم الأحد المقبل موعدا للاجتماع الجديد لمجلس إدارة الاتحاد، لمناقشة العديد من الملفات المهمة المطروحة على الساحة، وعلى رأسها ملف المنتخب الأول لكرة القدم وجميع الأمور الخاصة به واستعداداته للمرحلة المقبلة التى تشهد خوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

ويتبقى من نسخة الموسم الماضي لبطولة كأس مصر مباراة بين الأهلي وبيراميدز في الدور ربع النهائي، ووصل كل من الزمالك وبتروجت وأسوان لدور نصف النهائي.

جدير بالذكر أن الأهلي توّج بآخر نسخة لبطولة كأس مصر (2019 - 2020) بعد الفوز على طلائع الجيش في المباراة النهائية بركلات الترجيح (3-2)، حيث انتهت المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).