شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعود من الإسماعيلية إلى معسكر مباراة الزمالك بالدوري مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمقاصة الاستمرار في معسكرهم المغلق والمقام حاليا في مدينة الإسماعيلي حتى موعد مباراتهم ضد الزمالك يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وينتهي معسكر المقاصة في الإسماعيلية يوم الجمعة المقبل قبل العودة من الإسماعيلية إلى القاهرة للمبيت بأحد فنادقها ودخول معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراته ضد الزمالك.

وحرص الجهاز الفني للمقاصة على خوض عدد من التجارب الودية خلال فترة توقف الدوري من أجل تجهيز لاعبيه بشكل جيد لعودة المسابقة المحلية، وإكساب لاعبيهم حساسية المباريات.

وقرر الجهاز الفنى للمقاصة رفع الحمل البدنى للاعبين على هامش التحضير لمباراته ضد الزمالك يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز، من أجل إكساب اللاعبين فورمة المباريات وعدم التأثر بالسلب من طول فترة توقف الدورى.

ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة لتحقيق أكبر استفادة من فترة توقف الدورى من خلال رفع كفاءة اللاعبين البدنية وزيادة حالة الانسجام بين اللاعبين وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق الفيومى قبل توقف الدورى.