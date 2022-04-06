شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحتفل بعيد ميلاد ابنته "لي لي" قبل مواجهة الاتحاد: "نحبك كثيرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الجنوب أفريقى بيستو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بعيد ميلاد ابنته "لي لي"، التى أتمت اليوم 23 عاما، حيث قال موسيماني، عبر حسابه على تويتر: "عيد ميلاد 23 سعيد لابنتى الجميلة لي لي، نحن نحبك كثيرا".

فيما احتفلت أيضا والدتها مويرا، بعيد ميلادها، ونشرت عدة صور جمعتهما سويا، عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لأعز لي لي، لقد كبرت لتصبح سيدة شابة جميلة ومسؤولة ومحترمة ومدروسة ومحبة، أنت حقًا مصدر إلهام لجميع إخوتك وأبناء عمومتك، إلى الأمام وإلى الأعلى لك بحماية الله.. نحن نحبك".





من ناحية أخرى، أنهى فريق الأهلي مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، مساء الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر أن تقام اليوم الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة للاعبين، لمناقشة عدد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالمباراة، قبل أن يبدأ المران بفقرات بدنية خفيفة تحت إشراف كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال.

وأدى حراس الفريق تدريبات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، فيما خصص موسيماني فقرات فنية خاصة في إطار تجهيز اللاعبين للمباراة بالشكل المطلوب.