شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 5 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 5 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها أسفرت قرعة الكاف عن وقوع الأهلي في مواجهة مع الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بخلاف أن الفريق يختتم تدريباته قبل مباراته ضد الاتحاد السكندري بالدوري غدا.

أنهى فريق الأهلي مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، والمقرر أن تقام غدًا الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة للاعبين، لمناقشة عدد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالمباراة، قبل أن يبدأ المران بفقرات بدنية خفيفة تحت إشراف كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال.

طالب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بضرورة استغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمعهما غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مساقة الدوري، وضرورة حسم نتيجة المباراة لصالح الأهلي مبكرا وعدم إهدار الفرص في ظل التكتل الدفاعي الذي سيعتمد عليه زعيم الثغر تحت قيادة عماد النحاس. وحث موسيماني لاعبي الأهلي على ضرورة استغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى زعيم الثغر، لاسيما مع التحفظ الدفاعي المتوقع من لاعبي الاتحاد في مواجهة الغد، باعتبارها الطريقة التي يعتمد عليها عماد النحاس المدير الفني لقطب الإسكندرية في مبارياته ضد الأهلي. أحمد عبد القادر أفضل لاعب فى الجولة السادسة من دورى أبطال إفريقيا اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أحمد عبد القادر لاعب النادى الأهلى أفضل لاعب فى الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا. ونشر الحساب الرسمى لبطولة دورى ابطال أفريقيا عبر "تويتر": لاعب الأسبوع.. أحمد عبد القادر يفوز بتصويت أفضل لاعب فى الجولة السادسة من دورى أبطال إفريقيا.. نجم الأهلى قدم أداء رائع رفقة فريقه أمام الهلال". الأهلى عن مواجهة الرجاء: منافسة شريفة بين الأشقاء في ربع نهائي دوري الأبطال علق الحساب الرسمي للنادى الأهلى على وقوعه في مواجهة الرجاء المغربى، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة فى نسخة 2021-2022، خلال قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف". ونشر الحساب الرسمي للنادى الأهلى على موقع "تويتر": صورة للمواجهة معلقا عليها: "منافسة شريفة بين الاشقاء في ربع نهائي دوري الأبطال". قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يصطدم بـ الرجاء المغربي فى ربع النهائي أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم، عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة قوية أمام الرجاء المغربي، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة فى نسخة 2021-2022. وقام بسحب قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي.