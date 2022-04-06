شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتعادل مع سيراميكا 1-1 وديا استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب مع نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين اليوم على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.

وتأتي المباراة ضمن سلسلة من مباريات المقاولون العرب الودية خلال فترة التوقف الحالية استعدادا لعودة مباريات الدوري.

أحرز هدف المقاولون العرب كريم مصطفى، وحرص محمد عودة المدير الفني للمقاولون على منح فرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا الفترة الأخيرة، فضلا عن لاعبين شباب تم تصعيدهم لتدريب مع الفريق الأول، وخاض الفريقان المباراة على 3 أشواط بالاتفاق بين الجهازين الفنيين.

وحرص المهندس محسن صلاح رئيس النادي على حضور المباراة وعقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي لتحفيزهم والتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة الفريق.