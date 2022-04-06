شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار جماعى للاعبى البنك الأهلى ورئيس النادى يوجه رسالة للاعبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع لاعبو فريق البنك الأهلى في حفلة إفطار جماعى من قبل رئيس النادى أشرف نصار اليوم، وذلك قبل استئناف مباريات الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وصرح أشرف نصار للاعبين قائلا: "سعدنا بحضور الإفطار اليوم مع الجهاز الفني والإداري والطبي وجميع اللاعبين في حضور الزملاء أعضاء مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، وكانت فرصة للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة التى تتطلب مزيدا من الجهد لتحقيق طموحنا بالتواجد في المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز".

ويستعد فريق البنك الأهلى لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يلاقى الاتحاد السكندرى يوم 14 أبريل الحالى، ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر المسابقة والتى سوف تقام على استاد بتروسبورت.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 5 مباريات.