شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، إلى الحكم الدولي أحمد الغندور حكم ساحة.

ويعاون أحمد الغندور فى إدارة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري كل من سامي هلهل مساعد أول، ومحمد عزازي مساعد ثان، وعمرو الشناوي حكم رابع، ووائل فرحان حكم فار، وهاني خيري مساعد فار.

ويخوض الأهلى مباراة الاتحاد السكندرى وهو فى المركز الأول متصدرا جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، فى المقابل يدخل الاتحاد السكندرى المباراة محتلا المركز التاسع برصيد 14 نقطة فقط.

وستكون مباراة الأهلى هي المباراة الأولى للمدرب عماد النحاس في قيادة الاتحاد السكندرى بعد توليه القيادة خلفا لحسام حسن، والمباراة الخامسة ضد الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى ولكن مع سيد البلد بعدما خاض 4 مباريات مع المقاولون.

ونجح موسيمانى في تحقيق الفوز على عماد النحاس في الـ4 مباريات التي تواجها فيها والتي جاءت كلها في بطولة الدورى، ولم يتعرض للهزيمة ولا التعادل مع فريق عماد النحاس من قبل.

وجاءت المواجهات الأربعة بين موسيمانى وعماد النحاس كالتالى:

الأهلى 1/0 المقاولون 4 أكتوبر 2020

المقاولون 2/ 3 الأهلى 21 يناير 2021

الأهلى 2/ 0 المقاولون 8 يوليو 2021

المقاولون 0/ 1 الأهلى 19 نوفمبر 2021.