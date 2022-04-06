شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري.. عودة عبد المنعم واستمرار غياب هاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادى الأهلي، قائمة فريقه التى ستواجه الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري.

وضم موسيماني لقائمة مباراة الاتحاد كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف ومحمود متولي وكريم فؤاد وعلي معلول ومحمود وحيد، وأليود يانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ووأحمد عبد القادر ومحمد محمود وطاهر محمد وحسين الشحات، وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن.

وشهدت القائمة عودة محمد عبد المنعم واستمرار غياب محمد هاني لعدم تعافيه من الإصابة.

وأنهى فريق الأهلي مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، والمقرر أن تقام اليوم الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة للاعبين، لمناقشة عدد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالمباراة، قبل أن يبدأ المران بفقرات بدنية خفيفة تحت إشراف كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال.

وأدى حراس الفريق تدريبات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، فيما خصص موسيماني فقرات فنية خاصة في إطار تجهيز اللاعبين للمباراة بالشكل المطلوب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، بعدما حل ثانيًا في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط. ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا آخر نسختين، و10 مرات في تاريخه.