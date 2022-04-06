شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين يغيبون عن قمة الزمالك وبيراميدز بالدورى.. أبرزهم زيزو ورمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب 8 لاعبين عن مواجهة الزمالك وبيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل نادى الزمالك المباراة منقوصا من خدمات كل من أحمد سيد زيزو، سيف الجزيرى، أحمد فتوح، محمد أوناجم، فيما يفتقد نادى بيراميدز كل من أحمد الشناوى، رمضان صبحى، عمر جابر، أحمد أيمن منصور.

وكان البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أعلن عن قائمة الفريق التي ستواجه بيراميدز وضمت كلا من:

محمد أبو جبل - محمد عواد في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه - سيد عبد الله.

في خط الهجوم: عمر السعيد.

بينما اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مكونة من 22 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي