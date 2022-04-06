شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز إلى الحكم الدولي أمين عمر.

ويعاون أمين عمر في إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز كل من محمود أبو الرجال مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثان، وعمرو رمضان حكم رابع، وطارق مجدي حكم فار، وشريف عبد الله مساعد فار.

وأعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستواجه بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

وتضم القائمة كلا من:

محمد أبو جبل - محمد عواد في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة –محمد عبد الشافي- حازم إمام - حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه - سيد عبد الله.

في خط الهجوم: عمر السعيد.