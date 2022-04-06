شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر أفضل لاعب فى الجولة السادسة من دورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أحمد عبد القادر لاعب النادى الأهلى أفضل لاعب فى الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمى لبطولة دورى ابطال أفريقيا عبر "تويتر": لاعب الأسبوع.. أحمد عبد القادر يفوز بتصويت أفضل لاعب فى الجولة السادسة من دورى أبطال إفريقيا.. نجم الأهلى قدم أداء رائع رفقة فريقه أمام الهلال".

وقاد أحمد عبد القادر الأهلى لحسم تأهله للدور ربع النهائى بالفوز على الهلال السودانى 1-0، بعدما استغل مهارته وراوغ دفاع الهلال ليُمرر كرة سحرية إلى حسين الشحات ويُسجل منها الأخير هدف فوز الأهلى على الهلال، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ويُعلن تأهل الأهلى لربع نهائى البطولة.

وبات أحمد عبد القادر أحد أهم أسلحة الجهاز الفنى للفريق خلال الفترة الأخيرة بفضل قدرات اللاعب وإمكانياته الفنية العالية، حيث يدفع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بأحمد عبد القادر فى التشكيل الأساسى للفريق الفترة الماضية وظهر اللاعب بشكل جيد للغاية.

وأكد الجهاز الفنى لأحمد عبد القادر إنه يثق تماماً فى قدراته ويعول عليه كثيراً فى تغيير مجرى المباريات بفضل مهارته التى يمكن أن تساهم فى تغيير نتيجة بعض المباريات كما حدث فى لقاء الهلال السودانى الأخير.