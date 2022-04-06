شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر أفضل لاعب فى الجولة السادسة من دورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أحمد عبد القادر لاعب النادى الأهلى أفضل لاعب فى الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.
ونشر الحساب الرسمى لبطولة دورى ابطال أفريقيا عبر "تويتر": لاعب الأسبوع.. أحمد عبد القادر يفوز بتصويت أفضل لاعب فى الجولة السادسة من دورى أبطال إفريقيا.. نجم الأهلى قدم أداء رائع رفقة فريقه أمام الهلال".
وقاد أحمد عبد القادر الأهلى لحسم تأهله للدور ربع النهائى بالفوز على الهلال السودانى 1-0، بعدما استغل مهارته وراوغ دفاع الهلال ليُمرر كرة سحرية إلى حسين الشحات ويُسجل منها الأخير هدف فوز الأهلى على الهلال، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ويُعلن تأهل الأهلى لربع نهائى البطولة.
وبات أحمد عبد القادر أحد أهم أسلحة الجهاز الفنى للفريق خلال الفترة الأخيرة بفضل قدرات اللاعب وإمكانياته الفنية العالية، حيث يدفع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بأحمد عبد القادر فى التشكيل الأساسى للفريق الفترة الماضية وظهر اللاعب بشكل جيد للغاية.
وأكد الجهاز الفنى لأحمد عبد القادر إنه يثق تماماً فى قدراته ويعول عليه كثيراً فى تغيير مجرى المباريات بفضل مهارته التى يمكن أن تساهم فى تغيير نتيجة بعض المباريات كما حدث فى لقاء الهلال السودانى الأخير.