"استبعاد المصريين".. تقارير: فيفا يختار 8 حكام من قارة إفريقيا لمونديال 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير صحفية أفريقية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استقر على 8 حكام من قارة أفريقيا للتواجد في بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

ووفقاً لصحيفة "ghanasoccernet"، فإن "فيفا" اختار 8 حكام أفارقة ليكونوا جزء من الطاقم التحكيمي الذي سيشارك في 64 مباراة ستقام في كأس العالم 2022.

وسيخضع الـ8 حكام لمعسكر تدريبي قبل بداية البطولة بعدة أشهر استعدادا للمشاركة في مونديال قطر 2022.

وشهدت قائمة الحكام المُختارة من قبل "فيفا"، غياب الحكام المصريين.

وجاءت قائمة الحكام المشاركين من قارة إفريقيا في كأس العالم 2022 كالتالي:

1- مصطفى غربال (الجزائر).

2- رضوان جيد (المغرب).

3- باكاري جاساما (جامبيا).

4- بامليك تيسيما (إثيوبيا).

5- فيكتور جوميز (جنوب إفريقيا).

6- جاني سيكازوي (زامبيا).

7- ماجويت ندياي (السنغال).

8- جان جاك ندالا (الكونغو).