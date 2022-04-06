تحديد حكام مباراتي الأهلي والزمالك أمام الاتحاد وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الأهلي والزمالك أمام الاتحاد السكندري وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز التي تُستأنف يوم الأربعاء عقب انتهاء التوقف الدولي.

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، سيستضيف الأهلي فريق الاتحاد السكندري في الأسبوع الـ12 للدوري، فيما سيحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة الـ11 للمسابقة.

وتم إسناد إدارة مباراة الأهلي والاتحاد إلى الحكم أحمد الغندور، ويعاونه كل من سامي هلهل ومحمد عزازي وعمرو الشناوي كحكم رابع، مع تواجد وائل فرحان في غرفة تقنية الفيديو ويساعده هاني خيري.

فيما يدير مباراة بيراميدز والزمالك الحكم أمين عمر، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسمير جمال وعمرو رمضان كحكم رابع، مع تواجد طارق مجدي في غرفة تقنية الفيديو ويساعده شريف عبدالله.

يُذكر أن الأهلي يحتل صدارة الدوري برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 26 نقطة ثم الزمالك ثالثا وفي جعبته 25 نقطة، بعد خوضهما 11 مباراة حتى الآن.