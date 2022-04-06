مصدر بفيفا يكشف لمصراوي موعد مناقشة ملف مباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد

كشف مصدر مسئول في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تحديد لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي برئاسة الكولومبي جورج بالاسيو يوم 21 أبريل موعداً لمناقشة ملفات 4 مباريات في مرحلة الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قدم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن أحداث مباراة السنغال في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأفاد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تقارير مراقبي المباريات ومنسقي الأمن أثبتت وجود مخالفات لقواعد الأمن والسلامة التي حددها "فيفا" في لوائحه، علاوة علي أن هناك شكوي من الإتحاد الجزائري والإتحاد المصري طلبا فيه إعادة مباراتهما مع الكاميرون والسنغال علي الترتيب.

وكان "الخليج 365" أول من انفرد وكشف قبل عدة أيام من خلال مصدر مسئول في الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إحالة ملف 4 مباريات إلي لجنة الإنضباط برئاسة الكولومبي جورج بالاسيو.

وقال المصدر، إن المباريات التي شهدت أعمال شغب بناء علي تقرير مراقبي المباريات ومنسقي الأمن هي كالآتي: مباراة الكونغو الديمقراطية والمغرب في كينشاسا في إطار مباريات الذهاب و3 مباريات في لقاءات العودة هم لقاءات السنغال ومصر في داكار ومباراة الجزائر والكاميرون في البليدة ولقاء نيجيريا وغانا في أبوجا.

وأشار المصدر إلي أنه بعد الإطلاع علي تقارير مراقبي المباريات والمنسق الأمني تمت إحالة ملفات هذه المباريات للجنة الإنضباط في الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك لبحث فرض عقوبات انضباطية علي بعض الإتحادات الوطنية والتي شهدت ملاعبها عدم قدرة الأمن السيطرة علي أعمال الشغب ومخالفتها لقواعد الأمن والسلامة التي حددها فيفا في اللوائح.

الجدير بالذكر أن الفيفا أختار المراقب التونسي بصيري بوجلال والمنسق الأمني التونسي محمد الدراجي لمباراة الجزائر والكاميرون، والمراقب سميدو كارفيلو من الرأس الاخضر و المنسق الأمني الليبيري اندي كوميه لمباراة السنغال ومصر، والمراقب الجابوني روبورت مانجولا والمنسق الأمني السنغالي ابوبكر سينيه لمباراة الكونغو الديمقراطية والمغرب.