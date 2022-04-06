الليلة.. الزمالك يتحدى بيراميدز في أول ظهور لفيريرا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يعود الزمالك لاستئناف حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري هذا الموسم بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وتبخر آمال منتخب مصر في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

الزمالك سيعود للمنافسة الحقيقية في النشاط المحلي في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة بيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 للمسابقة، بعد فشله في تجاوز دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي لم يحقق خلالها أي فوز.

وودع الزمالك دور المجموعات بدوري الأبطال من الجولة الرابعة بعد الخسارة أمام الوداد المغربي ذهابا وإيابا، لتكون آخر مباراتين له في المسابقة بمثابة تحضير لفترة جديدة تحت قيادة المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا،

ويأمل الزمالك بعد الاستعانة بمدربه جيسوالدو فيريرا للحفاظ على لقبه في الدوري رغم الصعوبات التي واجهته هذا الموسم وجعلته في المركز الثالث حتى الآن، وتأمل الجماهير في أن ينجح "البروف" -كما يلقب- في الفوز بالبطولة كما فعل بموسم 2014-2015.

وستكون تلك المباراة هي الأولى التي يخوضها فيريرا مع الزمالك في الدوري خلال ولايته الثانية في القلعة البيضاء بعد إعلان عودته للنادي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تم فسخ التعاقد معه لسوء النتائج.

ويأتي الزمالك حامل لقب الدوري في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة وفي جعبته 25 نقطة من 11 لقاء، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني بعد خوض نفس عدد المباريات، فيما يتصدر الأهلي (28 نقطة) رغم خوض مباراة أقل منهما.

وسيسعى الأبيض من خلال تلك المواجهة التي يحتضنها ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً إلى تجاوز بيراميدز وملاحقة الأهلي في الصدارة.

ويفقد الزمالك خدمات أحمد سيد زيزو هداف الفريق، حيث أثار غيابه جدلا واسعا بين جماهير النادي خاصةً أنه لم يتم الإعلان عن إصابته، فيما يغيب عن بيراميدز كل من رمضان صبحي وعمر جابر.

بطاقة المباراة:

الفريقان: بيراميدز والزمالك.

الحدث: لقاء مؤجل من الجولة الـ11 للدوري.

التوقيت: الساعة التاسعة والنصف مساءً.

الملعب: إستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.