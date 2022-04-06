عودة عبدالمنعم.. 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، في الجولة الـ12 من مسابقة دوري وي المصري، والمقررة على ملعب الأهلي وي السلام.

وعاد لقائمة الفريق محمد عبدالمنعم، الذي تعرض لإصابة مع المنتخب أمام السنغال في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة للمونديال، والتي استدعت إجراء جراحة بالأنف.

واستمر غياب محمد هاني، ورامي ربيعه، ووليد سليمان، وبدر بانون، للإصابة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير

الدفاع: كريم فؤاد، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، ومحمود متولي، ومحمد عبدالمنعم، ومحمود وحيد، وعلي معلول

الوسط: حمدي فتحي، وعمرو السولية، وأليو ديانج، ومحمد محمود.

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ولويس ميكيسوني، وأحمد عبدالقادر

الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف، وحسام حسن.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 28 نقطة، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ11 برصيد 14 نقطة، نفس رصيد سيراميكا كليوباترا، والجونة، وطلائع الجيش.