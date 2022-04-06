كلوب: صلاح يحتاج إلى الاستقرار.. ويمر بفترة ليست سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، يمر بفترة ليست سهلة، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى الاستقرار.

وشارك محمد صلاح في فوز فريقه على بنفيكا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة عن صلاح: "من الواضح أن محمد صلاح يريد أن يسجل مرة أخرى، كل شيء على ما يرام".

وأوضح: "إنها فترة يمر بها وليس من السهل العودة من أفريقيا، كان لديه الكثير من الضغط على كتفيه".

واختتم كلوب: "يحتاج الأمر فقط إلى الاستقرار، وكل شيء بخير".

جدير بالذكر أن محمد صلاح عاد لخوض المباريات مع فريقه ليفربول، عقب خسارة فرصة التأهل لكأس العالم 2022 مع منتخب مصر، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية.