محاضرة موسيماني.. تفاصيل مران الأهلي الختامي لمباراة الاتحاد بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أنهي فريق الأهلي مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، والمقرر أن تقام مساء الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة للاعبين، لمناقشة عدد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالمباراة، قبل أن يبدأ المران بفقرات بدنية خفيفة تحت إشراف كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال.

وأدى حراس الفريق تدريبات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، فيما خصص موسيماني فقرات فنية خاصة في إطار تجهيز اللاعبين للمباراة بالشكل المطلوب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، بعدما حل ثانيًا في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا آخر نسختين، و10 مرات في تاريخه