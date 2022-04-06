زيزو يثير الجدل.. ما هي حقيقة غيابه عن الزمالك أمام بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أثار غياب اللاعب الدولي أحمد سيد زيزو جناح الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز جدلا واسعا، خاصةً أنه كان يشارك في التدريبات الجماعية في الفترة الأخيرة منذ عودته من رحلة السنغال مع منتخب مصر، وتواجد في مران أمس الإثنين بصورة طبيعية مع الفريق.

وفي وقت لم يعلن فيه الزمالك عن إصابة أحمد سيد زيزو، لم يتواجد اسمه في قائمة الزمالك التي أعلنها البرتغالي جيسوالدو فيريرا للمباراة المرتقبة أمام بيراميدز غدا الثلاثاء في الأسبوع الـ11 للدوري المصري، وهو ما أثار العديد من التساؤلات بين جماهير الأبيض.

ويعول الزمالك على خدمات زيزو بشكل كبير خاصةً أنه سجل ثمانية أهداف ليتصدر هدافي الدوري، وكان سيمثل إضافة قوية للفريق أمام بيراميدز في ظل المنافسة القائمة بين الفريقين على احتلال وصافة ترتيب الدوري.

مصدر مسؤول بالزمالك خرج ليؤكد في تصريحات لمصراوي أن زيزو وأحمد فتوح يغيبان عن القائمة بسبب الإجهاد، وأن الثنائي شارك في بعض التدريبات الخفيفة بآخر 48 ساعة، ليفضل فيريرا استبعادهما من مباراة الغد.

وأعلن الزمالك الإثنين أن زيزو أدى تدريبات خاصة بالكرة تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال، وقام بتنفيذ بعض الجمل الفنية من خلال الأدوات التدريبية في أرض الملعب.

وأوضح النادي أن زيزو لم يشارك في التقسيمة، وفضَّل فيريرا وضع برنامج خاص للاعب لتنفيذ بعض المهام الهجومية بشكل معين، وهو ما قد يفسر غيابه عن مباراة بيراميدز.

لكن اللاعب نشر بيانا عبر "ستوري" بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثار به الجدل قبل حذفه بعد دقائق قليلة، وألمح من خلاله إلى أن استبعاده من قائمة الزمالك وجهة نظر يجب احترامها دون توضيح الطرف الآخر سواء كان الجهاز الفني أو إدارة النادي، قبل أن يتمنى التوفيق للاعبين في المباراة.

وكتب زيزو من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام": "باختصار عشان منرجعش للنغمة المستفزة بتاعة كل سنة دي، جماهير الزمالك الواعية أكيد جربتني وعارفة مدى حبي ليهم أولا وللنادي، مفيش أي حاجة من اللي بتتقال دي صح، والموضوع هو وجهة نظر تحترم، كل التوفيق للاعيبة بكرة في ماتش مهم في بطولة كلنا عايزينها".

ومنذ تولي فيريرا قيادة الزمالك، لعب زيزو بشكل أساسي مع الفريق في مباراتين بدوري أبطال إفريقيا وغاب عن الثالثة حيث فضَّل فيريرا استبعاد اللاعبين الدوليين، وكان الظهور الأول للاعب أمام الوداد المغربي وتم استبداله في أول تغييرات فيريرا، لكنه خاض المباراة الثانية بشكل كامل أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، وغاب عن اللقاء الثالث أمام ساجرادا الأنجولي.

وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه جماهير الزمالك ظهور زيزو في أول مباراة يخوضها فيريرا ببطولة الدوري، التي يأمل الفريق الحفاظ على لقبها، غاب اللاعب عن القائمة التي تم إعلانها لمواجهة بيراميدز، الذي يتفوق على الأبيض بفارق نقطة في صراع المركز الثاني بعد مرور 11 جولة.

يذكر أن زيزو (26 عاما) انضم إلى صفوف الزمالك في يناير 2019 قادما من صفوف موريرنسي البرتغالي، وخاض اللاعب أكثر من 100 مباراة بالقميص الأبيض، قبل أن يقوم بتمديد تعاقده مع الفريق ليستمر في القلعة البيضاء حتى عام 2024.