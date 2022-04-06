بمعنويات مرتفعة.. الأهلي يتحدى الاتحاد من أجل الابتعاد بصدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق الاتحاد السكندري، في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء، على استاد الأهلي WE السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من بطولة دورى WE المصري.

الأهلي يدخل المباراة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من 12 مباراة.

ويدخل فريق الأهلي مباراة الاتحاد السكندري بمعنويات مرتفعة، بعدما حسم تأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

وعلى الجانب الأخر، يسعى الاتحاد السكندري لاستعادة توازنه في بطولة الدوري، عقب النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخراً في بطولة الدوري، حيث لم يحقق الفريق السكندري أي فوز منذ مباراة المصري في ديسمبر من العام الماضي.

ويخوض الاتحاد السكندري مواجهة الأهلي، بقيادة جهاز فنى جديد، بقيادة عماد النحاس، الذي تولى المسؤولية خلفًا لحسام حسن، الذي تم فسخ التعاقد معه بسبب سوء النتائج.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز، من أجل الابتعاد بصدارة الدوري، والابتعاد عن أقرب ملاحقيه بيراميدز والزمالك اللذان يصطدمان في قمة منتظرة بالدوري، يوم الأربعاء.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 12 من الدوري المصري

التاريخ: 6 أبريل 2022

التوقيت: 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2

الملعب: استاد الأهلي WE السلام