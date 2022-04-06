مانشستر سيتي يحسم المواجهة الأولى أمام أتلتيكو بلدغة دي بروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا صعبا على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد مساء الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في الفوز إلى قائده كيفن دي بروين الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب "واندا ميتروبولييتانو" في إسبانيا يوم الأربعاء 13 إبريل الجاري.

وسيلتقي الفائز من المباراة في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وكسر مانشستر سيتي صمود أتلتيكو مدريد بعد مرور 70 دقيقة من عمر المباراة وافتتح التسجيل عن طريق كيفن دي بروين، بعدما تلقى اللاعب تمريرة داخل المنطقة من البديل فيل فودين فور نزوله، ليحولها أرضية داخل شباك يان أوبلاك.

لمشاهدة هدف دي بروين.. اضغط هنا

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون، جون ستونز، إمريك لابورت، ناثان آكي، جواو كانسيلو، رودريجو، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا، رياض محرز، كيفن دي بروين، رحيم ستيرلنج.

تشكيل أتلتيكو مدريد: يان أوبلاك، شيمي فرساليكو، ستيفان سافيتش، فيليب مونتيرو، رينيلدو ماندافا، رينان لودي، ماركوس يورينتي، كوكي، جيوفري كوندوبيا، جواو فيليكس، أنطوان جريزمان.