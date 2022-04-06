مانشستر سيتي يكسب الأسبقية بأرضة وليفربول يقترب من التأهل

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا مهما على ضيفه أتلتيكو مدريد 1- صفر، وعاد ليفربول بانتصار ثمين من ملعب بنفيكا البرتغالي 3-1، ليقترب من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، استقبل مانشستر سيتي ضيفه الإسباني، في مواجهة تكتيكية بين المدربين بيب غوارديولا ودييغو سيميوني.

وأحرز البلجيكي كيفين دي بروين هدف المباراة الوحيد، ليمنح مانشستر سيتي الفوز 1-صفر على أتلتيكو مدريد بملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

وتلقى دي بروين تمريرة أرضية من فيل فودن، وسدد كرة قوية من مدى قريب داخل شباك يان أوبلاك في الدقيقة 70.

وسيلعب سيتي، مباراة الإياب في مدريد في 13 أبريل/نيسان الجاري.

وخسر بطل إنجلترا نهائي دوري الأبطال العام الماضي أمام غريمه المحلي تشلسي، ويسعى لمواصلة المغامرة في نسخة العام الجاري، بحثا عن التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وفي لشبونة البرتغالية، تقدم نادي ليفربول بثنائية في الشوط الأول أحرزها إبراهيما كوناتي في الدقيقة 17 وساديو ماني في الدقيقة 34.

وعاد نادي بنفيكا إلى المباراة بهدف للمهاجم داروين نونيز في الدقيقة 49.

وشن النادي البرتغالي هجمات مكثفة بحثا عن هدف التعادل، لكن الكولومبي لويس دياز خطف هدفا ثالثا لليفربول في الدقيقة 87، ليمنح فريقه فرصة خوض مواجهة الإياب في الأسبوع المقبل في ظروف مريحة.

ويسعى نادي ليفربول لتكرار إنجاز عام 2019 وتحقيق اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

(وكالات)