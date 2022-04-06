كريم بنزيمة يتحدث عن شهر رمضان وتأثير الصيام



حقق المهاجم الفرنسي لنادي ريال مدريد أرقاما مميزة خلال الموسم الحالي، وقاد فريقه للتربع على صدارة الدوري الإسباني وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويتزامن شهر رمضان المبارك هذا العام مع مرحلة حاسمة، يخوض خلالها نادي ريال مدريد مباريات ستحدد مصير الموسم وفرص الفريق في التتويج بألقاب.



غير أن فريضة الصيام لن تعيق النجم الفرنسي ذي الأصول الجزائرية من مواصلة التألق ومحاولة الوصول مع ريال مدريد إلى منصات التتويج.



وتحدث بنزيمة -في حوار مع مجلة "إسكواير" (Esquire) الأميركية- عن شهر رمضان، وقال إن الصيام لا يؤثر مطلقا على أدائه في المباريات، وأضاف "رمضان جزء من حياتي، وهو واجب ديني".



وأشار اللاعب السابق لنادي ليون الفرنسي إلى أن الصيام مهم بالنسبة له، وأكد أنه يحصل على شعور جيد خلال فترة الصوم.



يذكر أن بنزيمة (34 عاما) يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم بـ24 هدفا، وخاض خلال هذا الموسم 35 مباراة في جميع المسابقات مع ريال مدريد، أحرز خلالها 34 هدفا ومنح 13 تمريرة حاسمة، ليبصم على أحد أفضل المواسم منذ وصوله إلى النادي الملكي عام 2009.



المصدر: مواقع إلكترونية