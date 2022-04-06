دوري المدارس ينطلق بمنافسات القدم

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وتشارك في منافسات الدوري 3592 مدرسة من مدارس التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي، حيث بلغ عدد الطلاب المشاركين مع فرقهم المدرسية 135,934 طالبا يمثلون 15,455 فريقا.
وتستمر منافسات المرحلة الأولى من دوري المدارس لكرة القدم للبنين (للأعمار من 12 إلى 18 سنة) حتى الثامن من يونيو المقبل، حيث تتأهل منها فرق إلى مرحلة تصفيات المناطق (للأعمار من تحت 15 سنة إلى تحت 18 سنة)، تليها بطولة المملكة للنخبة المجمعة لـ16 فريقا من فرق المرحلة المتوسطة و16 فريقا من فرق المرحلة الثانوية، التي ستقام منافساتها في نهاية موسم دوري المدارس لهذا العام بمحافظة جدة.
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