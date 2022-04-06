كورتوا يحلم باللقب الغائب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا: إن المغامرة مستمرة، حيث تحدث عن رغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع فريقه الحالي قبل مواجهة فريقه السابق تشيلسي

ويحل الريال ضيفا على تشيلسي اليوم في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، في تكرار لمباراة الدور قبل النهائي للعام الماضي، والتي فاز بها فريق تشيلسي، بقيادة المدير الفني توماس توخيل، 3 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب قبل أن يتوج الفريق الإنجليزي باللقب.

ورغم فوزه بعدد من البطولات طوال مسيرته، فإن دوري أبطال أوروبا هي البطولة الوحيدة التي لم يتوج كورتوا بلقبها، ويهدف الحارس البلجيكي للقيام بشيء ما حيالها هذا الموسم.

وخلال حديثه للموقع الرسمي لريال مدريد قبل مباراة الذهاب في لندن، قال كورتوا «فزت بعدد من الألقاب، ولكن دوري الأبطال هي أكبر بطولة على مستوى الأندية، وأنا لم أفز بها بعد».

وأضاف «سيكون شيئا مميزا بالنسبة لي إذا فزت بها قبل أن أعتزل. ما زال لدي الوقت، سأواصل المحاولة لتحقيق أحلامي ودوري أبطال أوروبا أحدها، المغامرة تتواصل».

وحل كورتوا (29 عاما) وصيفا لنسخة 2014 عندما كان يلعب مع أتلتيكو مدريد، وخسر بالصدفة أمام فريقه الحالي في لشبونة.

وشارك كورتوا في 154 مباراة في كل المسابقة مع تشيلسي قبل أن ينتقل للريال في 2018، ويأمل الحارس أن يتلقى استقبالا جيدا.

وقال «أتمنى أن تكون عودة سعيدة لستامفورد بريدج، نحن متنافسون الآن، سيريدون الفوز والأمر نفسه ينطبق علي أيضا، لذلك لا أتوقع أي تحية من الجماهير، أتمنى ألا يطلقوا صافرات الاستهجان علي».