الامارات | قائد العين: الفوز على الوصل كان صعبا.. افتقدنا دعم الجماهير

شكرا لقرائتكم خبر عن قائد العين: الفوز على الوصل كان صعبا.. افتقدنا دعم الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف قائد فريق العين، اللاعب الدولي بندر الاحبابي، الفوز الذي حققه فريقهم على الوصل 3-1 ضمن الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بـ"الصعب"، مؤكداً في الوقت نفسه أنهم افتقدوا لجماهيرهم التي غابت عن اللقاء استيفاءاً لقرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة على خلفية أحداث "كلاسيكو أبوظبي".

وقال الاحبابي في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة إن الفوز لم يكن سهلاً على ضيفهم "الإمبراطور" وأن المباريات في الجولات الأخيرة من بطولات الدوري تكون ضاغطة، مضيفاً: "كنا ندرك هذا الوضع وأن المباراة لن تكون سهلة على الاطلاق، لقد افتقدنا لجماهيرنا التي بالتأكيد كانت تدعمنا من خلف الشاشات، هم اللاعب رقم 1 بالنسبة لنا وليس رقم 12".

وخطف "الزعيم" الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر اللقاء، حينما سجل التوغولي لابا كودجو هدف الفوز في الدقيقة 89 من كرة رأسية، ليؤمن صدارة فريقه بالوصول للنقطة 49 بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الوحدة، فيما تجمدت نقاط الوصل عند 26 في المركز السابع.

وعلى الرغم من اقتراب العين من حسم اللقب نظراً لفارق النقاط مع الوحدة إلا أن بندر الاحبابي أكد أن الأمور لم تحسم بعد، وقال: "الدوري لا يزال في الملعب، علينا التركيز باستمرار حتى الجولة الأخيرة".

وفي المقابل، أعتبر قائد فريق الوصل، علي صالح أنهم استحقوا الخسارة من العين، مشيراً إلى أنهم لم يحافظوا على نتيجة التعادل في مرتين وأن خط الدفاع لم يكن في كامل تركيزه خلال الدقائق الأخيرة.

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