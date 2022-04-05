الامارات | رأسية لابا تحرم الوصل من التعادل وتمنح العين 3 نقاط غالية

شكرا لقرائتكم خبر عن رأسية لابا تحرم الوصل من التعادل وتمنح العين 3 نقاط غالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد الدولي لابا كودجو فريقه العين لتأمين صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد أن سجل هدف الفوز لـ"الزعيم" في شباك منافسه فريق الوصل في اللقاء الذي انتهى 3-1 على استاد هزاع بن زايد، في مباراة غاب فيها جمهور العين استيفاءاً لعقوبة لجنة الانضباط بسبب أحداث "كلاسيكو أبوظبي" بينما تمتع الضيوف بمساندة جماهيرهم.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل 2-2 وهي النتيجة التي كانت ستهدد صدارته للترتيب بعد فوز جميع منافسيه الوحدة والجزيرة والشارقة، لكن التوغولي خطف هدف الفوز لـ"الزعيم" في الدقيقة 89 ليجنبه كل الاحتمالات قبل فترة التوقف التي تستمر لأكثر من ثلاث أسابيع بسبب مشاركة ممثلي الإمارات في دوري أبطال آسيا.

ورفع "الزعيم" رصيده إلى 49 متمسكاً بالصدارة، بينما تجمدت نقاط الضيوف عند 26 في المركز السادس.

وكان فريق العين شريط أهداف اللقاء بواسطة مهاجمه التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 29 مستفيداً من خطأ حارس الضيوف محمد علي خلال محاولته أبعاد الكرة، لكن الوصل استعاد توازنه سريعاً وحصل على ركلة جزاء بسبب احتكاك بندر الاحبابي مع لاعب الوصل دوغلاس سجل منها جلبيرتو الهدف في الدقيقة 34.

وعاد أصحاب الأرض في الشوط الثاني وواصلوا اجتهادهم من خلال الهجمات المتتالية، لينجح الفريق في التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 61 بواسطة كايو كانيدو بعد جملة متقنة، لكن "الإمبراطور" لم يستسلم لتأخره بالنتيجة وكثف من هجماته وادرك هدف التعادل في الدقيقة 82 بواسطة مهاجمه علي صالح من كرة رأسية استقرت في شباك الحارس خالد عيسى.

والمباراة تلفظ الفاظها الأخيرة خطف العين هدف الفوز بواسطة مهاجمه لابا في الدقيقة 89 بكرة رأسية فشل الحارس محمد علي في التصدي لها ليحصل أصحاب الأرض على نقاط المباراة كاملة.

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