الامارات | خورفكان يتغلب على بني ياس ويعزز حظوظه في البقاء بدوري المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتغلب على بني ياس ويعزز حظوظه في البقاء بدوري المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 أبريل 2022

حقق خورفكان فوزا مهما على ضيفه بني ياس باربعة اهداف لهدفين في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الثلاثاء في استاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان ضمن منافسات الاسبوع العشرين لدوري ادنوك للمحترفين ليصبح رصيد خورفكان 21 نقطة ويعزز حظوظه بالبقاء لموسم جديد، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 28.

افتتح خورفكان تسجيل الاهداف عن طريق البرتغالي فيليبي، وتعادل بني ياس عن طريق الارجنتين غاستون سواريز، قبل ان يضيف الهدف الثاني عن طريق الارجنتيني خيمينيز، وعادل خورفكان النتيجة عن طريق البرازيلي باربوزا، وتقدم عن طريق البرتغالي فيليبي، وسجل الهدف الرابع عن طريق عبد الله الرفاعي.

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