رازوفيتش قائد قطبي المجمعة لنهائي كأس الملك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد قيادته فريق الفيحاء لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي بالفوز على الاتحاد 1/ 0 أمس الأول بالدور قبل النهائي، حجز المدرب الصربي فوك رازوفيتش مقعدا له في منصة التتويج للمرة الثانية.

وحضر رازوفيتش للدوري السعودي في المرة الأولى موسم 2017-2018 لتدريب الفيصلي، وقاده للمركز السادس في دوري المحترفين ثم صعد به إلى نهائي كأس الملك قبل أن يخسر أمام الاتحاد.

وغادر رازوفيتش إلى الدوري الإماراتي لتدريب الظفرة، واستمر حتى بداية الموسم الحالي، قبل أن يعيده الفيحاء للسعودية بعد أن صعد مجددا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح فوك رازوفيتش في تحقيق نتائج ايجابية مع الفيحاء، وتقديم موسم لافت، كما جعل منه خصما قويا، واستطاع حصد 30 نقطة بعد مرور 24 جولة في المركز الثامن، إضافة إلى تمييزه الفيحاء بأقوى فريق دفاعيا في الدوري بعد أن استقبلت شباكه 19 هدفا فقط وهو أقل الفرق استقبالا للأهداف.

نقاط من مشوار رازوفيتش في الدوري:

- مع الفيصلي حقق المركز الـ6 برصيد 35 نقطة

- مع الفيصلي خسر نهائي كأس الملك موسم 2017-2018 أمام الاتحاد

- وصل لنهائي كأس الملك في السنة الأولى له مع الفيصلي وكرر ذلك مع الفيحاء حاليا

- أخرج في نصف نهائي كأس الملك فريقي الأهلي والاتحاد

- مع الفيحاء يحتل المركز الثامن حاليا برصيد 30 نقطة قبل 6 جولات من النهاية

- مع الفيحاء حقق فريقه أقوى دفاع في الموسم الحالي حتى الآن