شكرا لقرائتكم خبر الفيحاء يضع نغمة «يمشي كدا كدا» على الصامت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل فريق الفيحاء إنجازا جديدا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بوصوله إلى النهائي، للمرة الأولى منذ صعوده لدوري الأضواء عام 2017 م، كما أنه أحدث واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، عندما أطاح بمتصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق الاتحاد بالفوز عليه 1/ 0 في الدور قبل النهائي أمس الأول، ليحرم فريق الاتحاد من أحد أهدافه وخططه المهمة للموسم الحالي.

كما دق الفيحاء جرس إنذار وسط الاتحاديين قبل أن تتبدل أفراحهم إلى أحزان تامة في الجولات القليلة المتبقية من دوري المحترفين، إضافة إلى أنه عطل النغمة الأخيرة الخاصة بجمهور الاتحاد والتي ظل يرددها عقب كل فوز للفريق «يمشي كدا كدا».

وواصل الفيحاء بوصوله إلى نهائي كأس الملك، إنصاف الفرق المصنفة غير الجماهيرية، وأحقيتها بخوض نهائيات كبرى، حيث سبقه إلى ذلك الوحدة كأول فريق يتوج بالكأس عام 1957، كما توج بها أيضا عام 1966، وكذلك الاتفاق الذي خطف اللقب مرتين على حساب الهلال عامي 1968 و1985،

وسبق الفيصلي جاره الفيحاء في قائمة شرف الفرق التي خاضت نهائي البطولة، قبل أن يتوج بلقب النسخة الماضية.

وكان الفيصلي خسر أيضا نهائي نسخة 2017 أمام الاتحاد.

كما أن التعاون كسر قاعدة احتكار الأندية الجماهيرية في النهائيات خلال الفترة الأخيرة بعد أن خاض نهائي 1989 أمام النصر إلا أن الأخير توج باللقب، بينما تمكن التعاون نفسه من حصد لقب البطولة لأول لمرة عام 2018 من أمام الاتحاد.

نهائيات كأس الملك بحضور فرق غير جماهيرية

- 1957: الوحدة بفوزه على الاتحاد

- 1966: الوحدة بفوزه على الاتفاق

- 1968: الاتفاق بفوزه على الهلال

- 1985: الاتفاق بفوزه على الهلال

- 1989 /1990: النصر والتعاون (توج النصر)

- 2017 /2018 : الاتحاد والفيصلي (توج الاتحاد)

- 2018 /2019: التعاون والاتحاد (توج التعاون)

- 2020 /2021: الفيصلي والتعاون (توج الفيصلي)

- 2021 /2022: الهلال والفيحاء (؟)

عواقب خسارة الاتحاد:

- ضياع فرصة تحقيق بطولة مهمة

- المخاوف من تأثير الخسارة على مسيرة الفريق في الجولات المتبقية من دوري المحترفين

- زيادة الضغط على اللاعبين والجماهير في المباريات المقبلة

- منح الهلال فرصة لفض الشراكة مع الاتحاد حال فوزه بكأس الملك، بعد تساويهما في عدد الألقاب برصيد 9 كؤوس

- حدوث حالة من عدم الثقة بين المدرج واللاعبين

- التخوف من اعتماد الفرق ذات أسلوب الفيحاء في المواجهات الحاسمة المقبلة

- تأثر بعض اللاعبين نفسيا