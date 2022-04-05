شكرا لقرائتكم خبر بدء المرحلة الثانية لبيع تذاكر المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس مرحلة جديدة للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر دخول مباريات كأس العالم 2022 بقطر، وذلك من خلال إصدار عدة فئات من التذاكر.

وكان فيفا أكد بيع أكثر من 800 ألف تذكرة في المرحلة الأولى لبيع التذاكر.

وأعلن فيفا عن مرحلة مبيعات جديدة تستمر حتى 28 أبريل، قسم خلالها أنواع التذاكر إلى عدة فئات، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم.

وقال الاتحاد الدولي «إنه بعد إجراء القرعة النهائية في الأول من أبريل الحالي، يمكن للمشجعين الذين تعرفوا على خصوم منتخباتهم في مرحلة المجموعات التقدم بشراء تذاكر الموجهات الأولى».

وسيتاح أمام الجمهور شراء تذاكر مباراتين في اليوم الواحد في بداية مرحلة المجموعات؛ نظرا لتقارب المسافة بين الاستادات وفترات التنقل القصيرة بين الملاعب الثمانية في قطر.

وستحظى جميع طلبات التذاكر في هذه المرحلة بفرص متساوية سواء تم تسليمها في اليوم الأول أو اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، إذ سيتم تخصيص التذاكر في أعقاب فترة طلبات التذاكر.

سيتم إخطار أصحاب الطلبات الناجحة كليا أو جزئيا بنتيجة طلباتهم في موعد أدناه 31 مايو.

تذاكر المرحلة الحالية:

تذاكر المباراة الواحدة: خاصة بمباراة معينة تتوفر في جميع الأربع فئات مختلفة الأسعار.

تذاكر المشجعين: خاصة بمشجعي منتخب معين وهي متوفرة في 3 فئات بأسعار مختلفة.

تذاكر مشروطة: لمشجعي منتخب معين لمباراة في الدور الثاني يحتمل أن يشارك فيها منتخبهم وهي متوفرة في 3 فئات بأسعار مختلفة.

سلسلة تذاكر لأربعة استادات: للراغبين في معايشة مناخ البطولة في أربع مباريات مختلفة واستادات رائعة في أيام متتالية.

تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة: توفر وصولا لمرافق ومساحات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص محدودي الحركة وهي تغطي مجموعة من المتطلبات كجزء من أي من المنتجات المبينة أعلاه.