شكرا لقرائتكم خبر 4 دول خارج حقوق بث «بي إن» الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتمنح الاتفاقية التي أعلن عنها أمس، قنوات «بي إن» حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء العراق وإيران والإمارات والسعودية، حيث تشتمل هذه الاتفاقية حقوق البث الحصري في كل من الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وسوريا وتونس واليمن.
كما تمتلك قنوات «بي إن» الرياضية بثا غير حصري في كل من تشاد وجيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان.
وجاءت هذه الاتفاقية بعد أن أعلن سابقا عن حصول «بي إن» على حقوق بث آخر 12 مباراة متبقية في التصفيات الآسيوية لكأس العالم، إلى 18 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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