شكرا لقرائتكم خبر 4 دول خارج حقوق بث «بي إن» الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومجموعة «بي إن» للإعلام على توسيع اتفاقية الحقوق الإعلامية بين الطرفين عبر قنوات «بي إن» الرياضية، في دول عدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2022، لتتضمن حقوق بث دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وتمنح الاتفاقية التي أعلن عنها أمس، قنوات «بي إن» حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء العراق وإيران والإمارات والسعودية، حيث تشتمل هذه الاتفاقية حقوق البث الحصري في كل من الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وسوريا وتونس واليمن.

كما تمتلك قنوات «بي إن» الرياضية بثا غير حصري في كل من تشاد وجيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان.

وجاءت هذه الاتفاقية بعد أن أعلن سابقا عن حصول «بي إن» على حقوق بث آخر 12 مباراة متبقية في التصفيات الآسيوية لكأس العالم، إلى 18 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.