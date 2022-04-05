3 مواجهات عربية بثمانية أبطال أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أجريت أمس عن 3 مواجهات عربية.

وجاءت القرعة لتضع الأهلي المصري في مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، فيما سيواجه وفاق سطيف الجزائري، الترجي التونسي، بينما يقابل شباب بلوزداد الجزائري، الوداد المغربي.

وأسفرت القرعة كذلك عن مواجهة بين بترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وتقام مباريات الذهاب بدور الثمانية يومي 15 و16 أبريل الحالي، فيما تقام مواجهات الإياب يومي 22 و23 من الشهر نفسه.

وفي الدور قبل النهائي، سيواجه الفائز من مواجهة الأهلي والرجاء، الفائز من مواجهة وفاق سطيف والترجي، فيما سيلعب الفائز من مواجهة بترو أتلتيكو وصن داونز، مع الفائز من مباراة شباب بلوزداد والوداد.