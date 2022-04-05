أحمد عبدالقادر أفضل لاعب في سادس جولات دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حصد أحمد عبدالقادر صانع ألعاب الأهلي جائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان أحمد عبدالقادر لعب بشكل أساسي مع الأهلي في مواجهة الهلال السوداني، وقدم أداء رائعا وساهم في حصد فريق للثلاث النقاط.

وصنع عبدالقادر هدف فوز الأهلي بعدما مرَّ من مدافعي الهلال ليمنح تمريرة إلى حسين الشحات الذي حولها داخل شباك الفريق السوداني.

يُذكر أن الأهلي تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد احتلاله المركز الثاني، ليضرب موعدا أمام الرجاء المغربي في منتصف الشهر الجاري.