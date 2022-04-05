حسام البدري يتحدث عن: اطلاق النار عليه.. الاعتداء على أمير عبد الحميد.. ونظرته لعاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، إنه تعرض لمحاولة اطلاق الرصاص عليه حين كان يُدرب فريق أهلي طرابلس الليبي.

وأضاف البدري، خلال حلوله بفضائية المحور:"أُطلق عليّ الرصاص ورفضت استكمال عقدي لأن الأمر ليس به (هزار)، حين كنتُ أدرب أهلي طرابلس، كان محل إقامتي طرابلس وكنا نخوض مباراة وفزنا وعدت للنادي واستقليت سيارتي لأذهب لمحل إقامتي وكان هناك حالة أمنية غير مظبوطة (بدوس بنزين) فتقدمت بسيارتي في اللحظة التي أطلقت سيارة بجانبي الرصاص عليّ وتواصلت بعدها مع رئيس النادي بأنني سارحل.. (الموضوع مفيهوش هزار)".

ونفى مدرب الأهلي الأسبق ما أُشيع عن اعتدائه على حارس فريقه حينها، أمير عبدالحميد بـ "ستوب واتش"، قائلًا:"كنا في وقت معين نضع قائمة المباراة ولم نضع أمير عبدالحميد بها، ثم نرسل القائمة لتُعلق في غرف ملابس اللاعبين، أمير لم يصل لغرفتنا ولم أره ولكن العصبية وصلتني وكان الانفعال اللفظي زائدًا ووصلنا الصوت فأخذت قرارًا ضده ووافقت عليه إدارة النادي ولكنني لم اعتدِ عليه لأنني لم أره وقتها".

ونفى كذلك طلبه 100 ألف جنيه للظهور مع شادي محمد على قناة الأهلي، قائلًا:"لم يحدث واسألوا شادي محمد، وخلال الفترة الماضية لم أظهر بأي برامج، هل تعلمون أن ليّ حلقة مُسجلة مع مصطفى عبده بقناة الأهلي ولم أحصل على أي مليم".

وأتم البدري تصريحاته بالرد على نظرة الغرور ـ بحسب وصف مقدمة البرنامج ـ التي رمق بها الحكم محمود عاشور في إحدى المباريات للأهلي، بقوله:

"لستُ مغرورًا وتحدثت مع عاشور هاتفيًا بعدها واعتذرت له ولكنني عتبت عليه لأنه يعلم أنني لم أقل أي شيء بل شخص آخر يجلس على الدكة هو من اعتدى على عاشور لفظًا ولكنني لن انظر خلفي وأقول هذا من اعترض، وشعرت بالضيق لأنني لم أتحدث ولم أخرج طيلة عمري عن شعوري بصورة غير مقبولة".