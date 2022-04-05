مباشر بالفيديو.. بنفيكا 1 - 3 ليفربول.. دياز يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق ليفربول فوزًا كبيرًا أمام مضيفه بنفيكا، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت على ملعب النور.

وتقام مباراة العودة يوم الاربعاء من الاسبوع المقبل على ملعب أنفيلد.

وشارك صلاح أساسيا في المباراة حتى الدقيقة 60، حين أجرى يورجن كلوب المدير الفني للريدز، 3 تبديلات.

أحرز أهداف ليفربول كوناتي، وساديو ماني، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين نظيفين، وفي الشوط الثاني قلص داروين الفارق، قبل أن يختتم دياز أهداف المباراة في الدقيقة 87.

وتأهل ليفربول لربع النهائي بعد تخطي عقبة إنتر ميلان الإيطالي بثلاثية نظيفة في مجموع المباراتين، فيما تخطى بنفيكا منافسه أياكس الهولندي 3-2 بمجموع المباراتين.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، أمام الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني أمام فياريال الإسباني، في نصف النهائي.

التشكيل:

تشكيل بنفيكا: أوديسياس، جيلبرتو جونيور، وأوتوماندي، وفيرتونجن، وأليكس جريمالدو، وجوليان فيجل، وتاعرابت، وسيلفا، وجونزالو راموس، وايفرتون سواريز، وداروين نونيز.

تشكيل ليفربول: أليسون، ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون، فابينيو، نابي كيتا، تياجو ألكانتارا، ساديو ماني، لويس دياز، محمد صلاح.

تفاصيل المباراة:

في الدقيقة التاسعة، شن ليفربول أو هجماته الخطيرة بعد تمريرة رائعة بالكعب لساديو ماني وضعت صلاح أمام المرمى، ولكن أوتاميندي تدخل في اللحظة الأخيرة ليبعدها لركنية.

وفي الدقيقة 17 نجح كوناتي في تسجيل الهدف الأول لليفربول بعد ركنية نفذها روبرتسون، لتسكن الكرة الشباك ليتقدم الضيوف.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 34، بعد تمريرة بالرأس من دياز داخل منطقة الجزاء، حولها السنغالي في الشباك مضيفا الهدف الثاني للريدز.

وأضاع صلاح انفراد أمام المرمى في الوقت بدل الضائع، ليطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، بعد انطلاق 4 دقائق أخطأ كوناتي في إبعاد كرة عرضية لتصل لداروين مهاجم بنفيكا الذي سدد الكرة في شباك ليفربول ليقلص الفارق.

ضغط بنفيكا وأضاع عدد من الكرات وسط تألق أليسون.

وأجرى يورجن كلوب 3 تبديلات في الدقيقة 60، بعد سيطرة بنفيكا، بخروج ألكنتارا وصلاح وماني، ونزول هيندرسون، وجوتا، وفيرمينو.

وفي الدقيقة 87، مرر كيتا تمريرة رائعة لدياز المنفرد بالمرمى، ليمر من الحارس ويسجل في الشباك، مضيفا الهدف الثالث للريدز.

وأجرى كلوب تبديلا بنزول جوميز بدلا من أرنولد.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف وحيد.