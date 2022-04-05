صلاح أساسياً.. تعرف على تشكيل ليفربول لمواجهة بنفيكا بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة بنفيكا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول مع نظيره بنفيكا، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز لمواجهة بنفيكا.

ويتكون تشكيل ليفربول من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، نابي كيتا، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: ساديو ماني، لويس دياز، محمد صلاح.