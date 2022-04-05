مصدر بالزمالك يوضح لمصراوي سبب غياب فتوح وزيزو والجزيري أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مصدر بنادي الزمالك أن استبعاد أحمد فتوح، وأحمد سيد زيزو، عن مواجهة بيراميدز، بسبب الإجهاد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الثنائي شارك في بعض التدريبات الخفيفة آخر يومين، ولكن فضّل جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، إراحتهما واستبعادهما عن المباراة.

ويلتقي الزمالك أمام بيراميدز مساء الأربعاء، في الجولة الـ11 من مسابقة دوري وي المصري.

وأشار المصدر إلى أن غياب سيف الدين الجزيري، يرجع لإصابته بكدمة قوية في القدم خلال التدريب الأخير قبل المباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة، فيما يحل الزمالك ثالثا برصيد 25 نقطة.