قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات "عربية-عربية" نارية



يشهد الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، ثلاث دربيات شمال أفريقية، أبرزها بين الأهلي المصري حامل اللقب 10 مرات، والرجاء البيضاوي المغربي، المتوج ثلاث مرات.



وصحيح أن الأهلي، حامل اللقب في آخر موسمين، تأخر للحاق بركب المتأهلين، إلا أن "نادي القرن"، يعد من أبرز المرشحين للحفاظ على لقبه.



قال مهاجم الأهلي السابق الأنغولي، فلافيو أمادو، لقناة بي إن سبورتس القطرية والذي شارك في عملية سحب القرعة في مقر الاتحاد القاري في القاهرة، الثلاثاء، "الأهلي أفضل فريق أفريقي. صحيح أنه خسر مرتين في دور المجموعات، لكن في الإقصائيات يكون الأهلي مختلفا، ولا علاقة لما قدمه في مطلع البطولة بما سيقدمه لاحقا".



وستكون مواجهة الأهلي والرجاء، إعادة للسوبر الأفريقي في ديسمبر الماضي في قطر، والذي انتهى بفوز الأهلي 6-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.



والفائز بينهما يلاقي الفائز بين وفاق سطيف الجزائري بطل 1988 و2014، والترجي الرياضي التونسي بطل 1994 و2011 و2018 و2019.



وفي دربي شمال أفريقي آخر، وقع الشباب الرياضي بلوزداد (الجزائر) مع الوداد الرياضي المغربي بطل 1992 و2017، والفائز بينهما يضرب موعداً مع بترو أتلتيكو الانغولي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بطل 2016.



وكان دور المجموعات شهد خروج الزمالك المصري حامل اللقب خمس مرات دون تحقيق أي فوز في ست مباريات، وكذلك النجم الساحلي التونسي بطل 2007 الذي حقق فوزا وحيدا.



وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 15 و16 أبريل، والإياب في 22 و23 منه، وذهاب نصف النهائي في 6 و7 مايو، والإياب في 13 و14 منه، فيما يقام النهائي في 29 مايو، في مكان سيتم تحديده في الأيام المقبلة بحسب الاتحاد الأفريقي.



نتيجة القرعة

الأهلي (مصر) - الرجاء الرياضي (المغرب)



وفاق سطيف (الجزائر) - الترجي الرياضي (تونس)



الشباب الرياضي بلوزداد (الجزائر) - الوداد الرياضي (المغرب)



بترو أتلتيكو (انغولا) - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)



قرعة نصف النهائي



الفائز من الأهلي (مصر) - الرجاء الرياضي (المغرب) x الفائز من وفاق سطيف (الجزائر) - الترجي الرياضي (تونس)



الفائز من بترو أتلتيكو (انغولا) - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) x الفائز من الشباب الرياضي بلوزداد (الجزائر) - الوداد الرياضي (المغرب).





(فرانس برس)

