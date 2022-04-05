غياب زيزو وفتوح والجزيري عن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك، البرتغالي جوسفالدو فيريرا، القائمة التي سيخوض بها مباراته المقبلة أمام نظيره بيراميدز يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

وشهدت القائمة التي أعلنها فيريرا اليوم الثلاثاء، غياب ثنائي فريقه أحمد سيد "زيزو" وحمد فتوح وسيف الجزيري.

وجاءت القائمة المختارة لمباراة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود حمدي "الونش"، عبدلله جمعة، محمد عبدالشافي، حازم إمام وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف (روقا)، يوسف أوباما، إسلام جابر، شيكابالا، أشرف بنشرقي، أيمن حفني ورزاق سيسيه.

خط الهجوم:سيد عبدالله وعمر السعيد.