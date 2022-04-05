نافيًا ما يتردد..كيروش: لم أطلب أي شيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نفى المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني، كارلوس كيروش، ما يتم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية عن تقدمه بطلبات مُعينة لاتحاد الكرة لتجديد التعاقد معه.

وكانت أخبار قد ترددت عن طلب المدير الفني البرتغالي من اتحاد الكرة تقليص عدد أندية الدوري والمحترفين الأجانب بكل فريق بجانب زيادة عقده 20% للتجديد.

وغرد كيروش عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء:"بعد الأخبار والتعليقات الأخيرة، أنكر بشكل قاطع طلبي أي شيء يخص الجهاز الفني أو أي مواضيع أخرى خاصة بالمنتخب المصري"، مشيرًا إلى عدم وجود محادثات كما تم الاتفاق مع اتحاد الكرة حتى يتم الفصل في مصير مباراة مصر والسنغال.

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته مبديًا استنكاره للأخبار التي وصفها بالكاذبة التي تستغل اسمه لبث السُم بينه وبين جماهير المنتخب المصري والرأي العام.