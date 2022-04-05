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الإعلان عن مواعيد نهائي دوري كرة الطائرة بين الزمالك والاتحاد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات دور النهائي من بطولة الدوري موسم 2021/2022.

وكان الزمالك قد صعد للدور النهائي بعد فوزه أمام نظيره الأهلي بنتيجة (3-2)، فيما صعد الاتحاد بعد فوزه بنتيجة (2-0) أمام نظيره طلائع الجيش بدور نصف النهائي؛ حيث تُقام النسخة الحالية من مسابقة الدوري بنظام "BEST OF 3".

وجاءت مواعيد مباراة الزمالك والاتحاد في نهائي دوري كرة الطائرة كالتالي: السبت 16 أبريل، الأحد 17 أبريل، الاثنين 18 أبريل؛ حيث يكفي الفوز بمباراتين أي فريق للتتويج باللقب وحال فوز كل فريق بمباراة يلجآن للمباراة الثالثة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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