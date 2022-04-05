قبل مواجهتهما بربع نهائي أبطال أفريقيا.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، التي أٌجريت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي ضد الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد نظيره الرجاء في لقاء الذهاب لدور الثمانية في مصر أحد يومي 15 - 16 أبريل الجاري، بينما ستُقام مواجهة العودة في المغرب أحد يومي 22 أو 23 من نفس الشهر.

وحسب ما جاء في القرعة، فأن الفائز من مواجهة الأهلي والرجاء سيلتقي مع الفائز من وفاق سطيف والترجي في الدور قبل النهائي من البطولة.

ولا تُعد هذه هي المرة الأولى التي سيلتقي خلالها الفريقين، يلا كورة يستعرض خلال السطور التالية تاريخ مواجهات الفريقين:

- نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري 1996

3 مارس 1997: الأهلي 3 - 1 الرجاء

بطولة النخبة العربية

3 مارس 1997: الأهلي 2 - 1 الرجاء

- دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا 1999

3 سبتمبر 1999: الأهلي 0 - 1 الرجاء

17 نوفمبر 1999: الرجاء 1 - 1 الأهلي

- دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

18 أغسطس 2022: الرجاء 2 - 1 الأهلي

18 أكتوبر 2002: الأهلي 3 - 3 الرجاء

- دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2005

26 يونيو 2005: الأهلي 1- 0 الرجاء

20 أغسطس 2005: الرجاء 1 - 1 الأهلي

كأس السوبر الأفريقي

22 ديسمبر 2021: الرجاء 1 - 1 الأهلي

وفاز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5