"كاف" يفتتح مكتبا في أبيدجان لمتابعة الاستعدادات لكأس أمم أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

افتتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مكتبا له في أبيدجان لمتابعة استعدادات كوت ديفوار لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في العام المقبل.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أن الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الكاف افتتح مكتبا للاتحاد في كوت ديفوار لمتابعة الاستعدادات قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 .

وأضاف أن هذه هي المرة الثانية التي يفتح فيها كاف مكتبا له في البلد المضيف لبطولة الأمم الأفريقية بعد القيام بذلك في ياوندي بالكاميرون.

وأوضح أن افتتاح المكتب حضره بولين كلود دانهو وزير الرياضة الإيفواري وجان مارك ياس عمدة أبيدجان.